طريقة مذهلة لتقشير الجسم بحبوب القهوة

متابعات _فجر

يعتبر استعمال الكريم المقشّر المخصّص للجسم مرّتين إلى ثلاثة مرّات في الأسبوع هو خطوة أساسية في برنامج العناية لأنه يزيل الخلايا الميتة، يُملّس البشرة ويُهيّئها لاستقبال فوائد الكريمات المرطبة أو المضادة للسيلوليت.

قومي باستعمال الكريم المقشّر على بشرة ندية مباشرة بعد الحمّام، وذلك بطريقة التدليك الدائري من أسفل القدمين صعودًا نحو أعلى الساقين، الردفين، فالبطن. اشطفيه بالماء، وجففي جسمك بطريقة التربيت قبل استعمال الكريم المرطب أوالمضاد للسيلوليت.

لتحضير المستحضر المقشّر: امزجي القليل من زيت الزيتون الطبيعي مع أربع ملاعق كبيرة من السّكر الأسمر، ونصف كوب من حبوب القهوة الخشنة، فمادة الكافيين الموجودة في حبوب البن تحارب السيلوليت، وزيت الزيتون يرطب البشرة ويغذّيها.