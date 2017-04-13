وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أمس الأربعاء، أن منفذ الاعتداء يدعى محمود حسن مبارك عبدالله ويبلغ من العمر 31 عاماً .

وأشارت إلى أنه كان يقيم في محافظة السويس ويعمل بإحدى شركات البترول، وفق ما نقلت رويترز.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء أعضاء بؤرة إرهابية متهمة بتدبير وشن هجمات على مسيحيين ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقالهم.

ولقي 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية، خلال احتفالات أحد السعف.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتوصل بعد إلى هوية منفذ التفجير الانتحاري بكنيسة مار جرجس بطنطا.