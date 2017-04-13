“رونالدو” يقود ريال مدريد للفوز على بايرن ميونيخ بثنائية

متابعات-فجر :

حقق ريال مدريد فوز ثمين على مضيفه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت مثيرة للغاية حيث تقدم التشيلي أرتورو فيدال لبايرن ميونخ في حين أن البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع أن يحرز هدفي الفريق الملكي.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للميرنجي على ملعب أليانز أرينا بعدما حقق الفوز في عام 2014 بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم في نصف النهائي من البطولة.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب التي ستجمع ما بين الريال والفريق البافاري سيحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو ستقام يوم الثلاثاء المقبل.