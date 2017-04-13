أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير “سعد بن الفيصل”

واس-فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة مساء اليوم، لليوم الثاني، عدداً من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون، والأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين قدّموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعد الفيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وأدّى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعا من المواطنين، يشار إلى أن غداً الخميس آخر أيام العزاء في الفقيد.