“السلطات المغربية” تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”

متابعات-فجر :

أعلنت السلطات المغربية، أمس الأربعاء، أنها اعتقلت «خلية إرهابية» كانت تجند لحساب تنظيم «داعش».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن هذه الخلية «المرتبطة» بتنظيم «داعش»، مؤلفة من سبعة عناصر وكانت تنشط في مدينتي فاس ومولاي يعقوب بشمال البلاد.

وأضاف المصدر نفسه، أن الخلية كانت تجند وترسل متطوعين مغاربة إلى معاقل الإرهابيين في العراق وسوريا.

وأتاحت عمليات الدهم مصادرة سلاح أبيض وبزات عسكرية ومبالغ من المال وتجهيزات إلكترونية، بحسب الداخلية.

ومنذ أنشىء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في مارس 2015، أعلنت السلطات مراراً تفكيك خلايا مرتبطة بتنظيم «داعش»، واعتقال أفراد يشتبه بأنهم يقومون بعمليات تجنيد.

وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، لم يشهد المغرب اعتداءات دامية ارتكبها إرهابيون.

وكان تعرض في 2003، لاعتداءات في الدار البيضاء خلفت 45 قتيلا، وفي 2011 لهجمات في مراكش أسفرت عن 17 قتيلا.