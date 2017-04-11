“الجيش اليمني” يعلن السيطرة على مواقع جديدة في مدينة ميدي

متابعات-فجر :

أعلنت الجيش اليمني، أمس الأربعاء، السيطرة على مواقع جديدة، في جبهة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان له عن مصادر عسكرية قولها إن “قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قلعة القماحية التاريخية، ومبنى البريد، ومبنى وحوش الكهرباء، جنوب شرق مدينة ميدي، وواصلت التوغل في عمق المدينة المهمة من اتجاه الشمال الغربي .

وأضاف البيان أن غارات جوية للتحالف استهدفت أمس ، مواقع للمليشيات وتمكنت من تدمير دبابة وعربة بي إم بي وطقمين عسكريين كان على متنهما 18 عنصرًا لقوا مصرعهم على الفور .

وذكر المركز أن “أكثر من مائة قتيل وصلت جثثهم إلى مناطق متفرقة في محافظتي حجة والحديدة خلال العشرة الأيام الماضية، ناهيك عن عشرات الجثث التي خلفتها المليشيا أثناء فرارها من تلك المواقع، وتم دفنها من قبل قوات الجيش الوطني في صحراء ميدي .