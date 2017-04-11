هجوم انتحاري استهدف وزارة الدفاع الأفغانية بكابول و”داعش ” تعلن مسؤوليتها عن الحادث

متابعات-فجر :

قتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس الأربعاء، في كابول عندما فجر انتحاري نفسه على مقربة من وزارة الدفاع الأفغانية، كما قال مسؤولون، فيما أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الانفجار وقع مع خروج الموظفين من الوزارة.

وفي تصريح لوكالة “فرانس برس” قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش إن “معظم القتلى والجرحى مدنيون، لكننا لم نعرف بعد ماذا كان الانفجار يستهدف بالضبط”.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء عبر وكالة “أعماق” المرتبطة به، مؤكدًا أن المهاجم كان يستهدف حاجزًا للشرطة قرب القصر الرئاسي.