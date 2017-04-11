روسيا تستخدم “الفيتو” ضد مشروع قرار أممي بشأن الهجوم الكيميائي على إدلب السورية

متابعات-فجر :

استخدمت روسيا، أمس الأربعاء، الفيتو ضد مشروع قرار أممي يطالب حكومة النظام السوري بالتعاون مع التحقيق حول هجوم يعتقد أنه كيميائي في شمال غرب البلاد وتحمل الدول الغربية النظام السوري مسؤولية تنفيذه.

وللمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري، تلجأ موسكو إلى الفيتو (حق النقض) في مجلس الامن الدولي لتعطيل اي قرار ضد حليفتها دمشق.

وتقدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بمشروع القرار إثر الهجوم الكيميائي المفترض على بلدة خان شيخون في محافظة ادلب في الرابع من إبريل والذي خلف 87 قتيلا بينهم 31 طفلا.

في المقابل، امتنعت الصين التي كان يمكنها اللجوء إلى الفيتو بصفتها عضواً دائما في مجلس الأمن عن التصويت ومثلها كازاخستان واثيوبيا.

وصوتت بوليفيا ضد القرار في حين أيده عشرة أعضاء آخرين في المجلس.

وجاء الفيتو الروسي بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إثر محادثات في موسكو أمس الأربعاء أن “مستوى الثقة متدن” بين الولايات المتحدة وروسيا.

ويدين مشروع القرار الاممي هجوم خان شيخون ويعبر عن تأييد مجلس الامن التام لاجراء تحقيق في شأنه من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويطلب من الحكومة السورية أن تقدم معلومات وافية عن عملياتها الجوية التي نفذتها يوم الرابع من ابريل مع تسليم اسماء طيارين والسماح للمحققين الامميين بدخول قواعد جوية تابعة لها.