انعقاد اللقاء السنوي بين قيادات وزارة الحج والأمن العام استعداداً لموسم حج ١٤٣٨هـ

جدة – فجر :

عقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ومعالي مدير الامن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج اللقاء السنوي بين وزارة الحج والعمرة والأمن العام في مكتب معالي وزير الحج في جدة اليوم الأربعاء وبحضور معالي الفريق ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات امن الحج وقيادات الامن العام ومسئولي وزارة الحج والعمرة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض الخطط المشتركة لموسم الحج في ظل نجاح وتميز حج الموسم الماضي ومتطلبات التطوير ورفع جاهزية وتعزيزالتنسيق المباشر في منظومة الحج والعمرة

لتحقيق توجيهات خادم الجرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية وئيس لجنةالعليا وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع كما ناقش اللقاء السنوي استراتيجية التكامل في اداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان من الحجاج والعمار والزوار وتنفيذ تطلعات صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمةرئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة .

كما تم خلال اللقاء السنوي بين القيادات في وزارة الحج والأمن العام مناقشة وتدارس كافة الاستعدادات والخطط المشتركة واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن ان شاء الله تمكين ضيوف الرحمن والزوار من اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة