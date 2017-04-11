المرزوقي قدم إستقالته.. وفهد بن خالد يرشح بترجي لرئاسة الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر:

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “فجر” أن إدارة الأهلي برئاسة الأستاذ أحمد المرزوقي قدمت استقالتها الرسمية للرمز الأهلاوي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله وسيتم قبول الإستقالة في نهاية شهر مايو القادم .

في سياق آخر وافق الأمير فهد بن خالد الرئيس السابق للنادي الأهلي على رئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة بشروط ؛ أبرزها وجود الأستاذ عبدالله بترجي نائباً له وقد قاموا شخصيات أهلاوية برفض هذا الشرط وتقدموال بطرح بعض الأسماء لكن الأمير رفض وسوف يجتمع الأمير فهد بن خالد مع الرمز الأهلاوي خالد بن عبدالله مطلع الأسبوع المقبل .