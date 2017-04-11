الهلال يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة العمل

متابعات – فجر :

وقع صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي اتفاقية تعاون مشترك، لتمكين العمل التطوّعي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في خطوة لتعزيز مفهوم التطوع في الأندية الرياضية، وأهمية إبراز جهود المتطوعين وتسجيل منجزاتهم ونشر الوعي المجتمعي، حيث مثّل الوزارة في التوقيع مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي.

ونصت الاتفاقية على التزام الوزارة بتأسيس، وإنشاء إدارة للتطوع، وتأهيل مدير للتطوع من النادي، وتمكينه من الأدوات اللازمة لعمله، وتأهيل النادي على آلية تصميم الفرص التطوعية، ويتم الاستمرار على الإشراف عليها، وإنشاء صفحة خاصة في المنصة الوطنية، للتطوع لعرض الفرص التطوعية الخاصة بالنادي، وتوفير كافة الخصائص والامتيازات المتاحة في المنصة.

وسيقوم نادي الهلال وفقًا للاتفاقية بتصميم، وتنفيذ فعاليات تطوعية في مباريات جماهيرية على أرضه بشكل سنوي ابتداءً من الموسم الرياضي الحالي 2016-2017م، وحتى الموسم الرياضي 2019م-2020م، تتركّز على تمكين العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم التطوع وفق رسائل عدة، إضافةً إلى تنفيذ مبادرات، وأعمال تطوعية في المدرجات، وساحات الملاعب الخارجية في المناسبات الرياضية.

من جهة أخرى واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية، تحضيرًا لمواجهة الأهلي مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني في المران بقيادة مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من التدريبات الفنية المتنوعة، قبل أن يفرض دياز مناورة على كامل مساحة الملعب شهدت مشاركة لاعبي الفريق الأولمبي، واللاعب سالم الدوسري، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، فيما شهد الجزء الأول من المران مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة الوحدة الإماراتي.

وتواجد ياسر القحطاني في عيادة “بوبا العربية” بمقر النادي، حيث أجرى جلسة علاجية، بعد تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مجريات لقاء الفريق مع الوحدة الإماراتي.

وسيؤدي الفريق مساء يوم غدٍ الخميس مرانًا مغلقًا، تحضيرًا لمواجهة الأهلي، مساء السبت المقبل.