فورد تطلق أول سيارة شرطة هجينة لعمليات المطاردة المثيرة

متابعات – فجر :

أطلقت عملاق صناعة السيارات الأمريكية شركة فورد أول سيارة سيدان هجينة مع قدرات مطاردة كاملة، مما يعني انه حصلت على تصديق من قبل وكالات الشرطة لتكون متينة بما فيه الكفاية ليجري استعمالها أثناء عمليات الملاحقات التي تقوم بها الشرطة من حيث طول المسافات المقطوعة والسير بسرعات مختلفة عبر العقبات.

وأوضحت فورد أن سيارتها التي تحمل اسم “Ford Fusion Hybrid” ستوفر على إدارة الشرطة مبلغ 3900 دولار سنوياً من ناحية استعمال الوقود.

وتعتمد فكرة السيارة حول سماح البطاريات الكبيرة الموجودة في السيارة للمحرك بالتوقف لفترات قصيرة مع الحفاظ على جميع الأجهزة الإلكترونية من أضواء وأجهزة حاسوب وأجهزة راديو تعمل، وتشير الشركة إلى إمكانية توفير 0.27 غالون في الساعة عند تشغيل المحرك والبقاء في وضع الخمول.

وتمتلك سيارة الشرطة الهجينة الجديدة محرك Atkinson Cycle 2.0 ليتر مع محرك كهربائي تغذية بطارية من نوع ليثيوم أيون، حيث يعمل المحرك عبر البطارية فقط عندما تصل إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، وتمتلك القدرة على التحول تلقائياً إلى الأداء الأقصى فعند الحاجة يعمل المحرك مع البطارية في مستويات التسارع الأقصى.

ويبدأ ظهور السيارة، التي يمكنها السير لمسافة 38 ميلاً عبر غالون واحد والوصول إلى تسارع بنسبة 100 في المئة خلال خمس ثواني، لأول مرة في نيويوك ولوس أنجليس، وسوف تكون متاحة للطلب المسبق هذا الربيع على أن تصل إلى أقسام الشرطة ضمن مختلف الأراضي الأمريكية في الصيف المقبل.