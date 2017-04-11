الصحة: القبض على مدعي العلاج بالكي في حائل

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بأن الجهات المختصة بالتنسيق معها تمكنت من القبض على مدعي العلاج بالكي في حائل.

وقالت الوزارة أن مدعي العلاج بالكي استغل حاجة الناس وروج لنفسه بعدة مقاطع مصورة وبثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من هذه الممارسة الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، لما تحتويه من مخاطر قد يجهلها رواد (الكي)، الذين ينساقون خلفه رغم تحذيرات وزارة الصحة الدائمة من العلاج بالكي.