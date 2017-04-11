1,036 مليون ريال أرباح “ساب” في الربع الأول

متابعات – فجر :

بلغت الأرباح الصافية التي حققها ساب لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م، 1,036 مليون ريال بانخفاض وقدره 106 مليون ريال، ويمثل انخفاض بنسبة 9.3%، مقارنة بمبلغ 1,142 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2016م، وبزيادة وقدرها 429 مليون ريال، وتمثل زيادة بنسبة 70.7% مقارنة بالأرباح المحققة في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والتي بلغت 607 ملايين ريال.

وبلغ دخل العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 نحو 1,824 مليون ريال، بزيادة وقدرها 28 مليون ريال، وتمثل زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بمبلغ 1,796 مليون ريال كما في 31 مارس 2016.

وبلغت قروض وسلف العملاء كما في 31 مارس 2017، 119.5 مليار ريال، بانخفاض وقدره 11.1 مليار ريال، وتمثل انخفاضا بنسبة 8.5% مقارنة بمبلغ 130.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2016.

وبلغت ودائع العملاء 141.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2017 بانخفاض وقدره 10.3 مليار ريال ، ويمثل انخفاضا بنسبة 6.8% مقارنة بمبلغ 151.9 مليار ريال كما في 31 مارس 2016.

وبلغت محفظة استثمارات البنك 23.8 مليار ريال كما في 31 مارس 2017 بانخفاض وقدره 4.9 مليار ريال، وتمثل انخفاضا بنسبة 17.0% مقارنة بمبلغ 28.7 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 2016.

انخفض إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 6.5 مليار ريال إلى 185.3 مليار ريال كما في 31 مارس 2017، ويمثل انخفاضا بنسبة 3.4% مقارنة بمبلغ 191.8 مليار ريال كما في 31 مارس 2016.

وبلغ ربح السهم 0.69 ريال مقابل 0.76 ريال لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام السابق.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال خالد العليان، رئيس مجلس إدارة ساب: “إن هذه النتائج المالية تعكس قدرة البنك على تعزيز القيمة للمساهمين على الرغم من التحديات الحالية، ويعزى ذلك إلى العلامة التجارية القوية، وتركيز فريق الإدارة، وجودة إدارة المخاطر والرؤية الواضحة، وتماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، سوف يركز ساب على كفاءة توظيف الأموال والمحافظة على قاعدة تمويلية مستقرة وقوية. كما أن مستويات رضاء العملاء والجوائز التي حصل عليها البنك تؤكد ريادة البنك في تقديم الخدمات العالمية في المملكة”.

وأضاف العليان قائلا: “ننتهز هذه المناسبة لنشكر عملاءنا وموظفينا ومساهمينا لمساندتهم والتزامهم المستمرين، كما نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا الخالص للجهات الإشرافية والوزارات المعنية على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم للقطاع المصرفي”.