البنك السعودي الفرنسي يحقق أرباحاً في الربع الأول تتجاوز 1.1 مليار ريال

متابعات – فجر :

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق نتائج قوية بصافي ربح قدره 1,104 مليون ريال للربع الأول من العام 2017، مقابل 1,078 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبارتفاع نسبته 2.41 %

كما ارتفع إجمالي ربح العمليات ليصل إلى 1,697مليون ريال بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.61 % مقارنة بالربع الأول من العام 2016 م، والذي يعد أداء قوي في البيئة الحالية.

كما بلغت الموجودات 204,358 مليون ريال وبارتفاع نسبته 11.05 % مقارنة بالربع الأول من عام 2016 مدعومة بالارتفاع في محفظة القروض والسلف والتي بلغت 129,091 مليون ريال مما شكل ارتفاعًا بنسبة 3.29 % مقارنًة مع نفس الفترة من العام السابق.

واستمر نمو ودائع العملاء لتصل إلى 158,466 مليون ريال وبنسبة 11.74 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وقد بلغ ربح السهم خلال الربع الأول من العام 2017 مبلغ 0.92 هلله مقارنة بمبلغ 0.89 هلله تحقق في نفس الفترة من العام السابق.

وصرح السيد باتريس كوفينيي العضو المنتدب، “إن استمرار البنك السعودي الفرنسي بتحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية والتزامه بتسجيل أداء متميز ما هو إلا عمل متوازن للبنك في بيئة اقتصادية متطورة”.

وقد أضاف أيضاً بأن هذه النتائج جاءت متوافقة مع الخطة متوسطة الأجل ( 2017-2019 ) والتي تركز على نمو شامل وفعّال لجميع أنشطة البنك بالإضافة إلى تطوير عميق وشامل للعمليات والإجراءات في البنك، وذلك تضامنًا مع رؤية المملكة 2030 وفرص التحوّل الرقمي لمصرفية الأفراد.

وفي الختام أكد العضو المنتدب على أن البنك سيستمر بدعمه للاقتصاد السعودي والتمسك بدوره كبنك الامتياز بالإضافة إلى رفع ثقة عملائه من خلال تحقيق كافة احتياجاتهم، أفراد وشركات، ونود أن نشكر جميع موظفي البنك السعودي الفرنسي لهذا الإنجاز ونشكر أيضًا عملائنا المميزون لولائهم و ثقتهم المستمرة.