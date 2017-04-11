أمير المدينة ووزير التعليم يعزيان أسرة الطلاب المتوفين بالضميرية

مابعات – فجر :

نقل مدير عام التعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم تعازي ومواساة سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان وتعازي وزير التعليم د. أحمد العيسى لوالد وأسرة الطلاب الخمسة الذين قضوا في حادث مروع في مركز الضميرية ( فارس وموفق وعبدالله وماجد وشقيقتهم ) وذلك في طريق عودتهم إلى منزل أسرتهم بعد نهاية اليوم الدراسي .

والتقى المدير العام بقرية الركنة بمركز الضميرية والد المتوفين وعمهم مطلع المشرافي المطيري وأشقائهم وعدد من أفراد الأسرة، حيث قدم لهم المدير العام العزاء في مصابهم الجلل في أبنائهم، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وبجميل عفوه وأن يلهم والديهم وإخوانهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، وأن يمن على المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

كما قام المدير العام بزيارة تفقدية لمتوسطة وثانوية الضميرية والتي كان يدرس فيها الطلاب المتوفين، حيث قدم أحر التعازي والمواساة لمنسوبي المدرسة والطلاب في وفاة زملائهم.