سفير المملكة لدى الأردن يقدم التعازي للبابا أنطونيوس على ضحايا مصر

واس – فجر :

قام أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود بتقديم التعزية للبابا أنطونيوس صبحي على أرواح الضحايا الذين قضوا إلى رحمة الله تعالى أثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الكنائس المسيحية في محافظتي طنطا والإسكندرية في جمهورية مصر العربية وذلك أثناء زيارته للكنيسة القبطية في العاصمة الأردنية عمّان .

وأدان سموه هذه الاعتداءات الآثمة التي تستهدف الأرواح البشرية على حين غفلة ودون أي ذنب، كما أشار الى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تأتي في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، وداعا سموه الله تعالى أن يتقبل أرواح الضحايا في جنته العليا وبتغمدهم بواسع الرحمة ويلهم ذويهم الصبر ،واتمنى سموه للمصابين الشفاء العاجل .