وزير الحج يستعرض خطط موسم حج 1438هـ

متابعات – فجر :

عقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج اليوم الأربعاء بجدة اللقاء السنوي بين وزارة الحج والعمرة، والأمن العام بحضور الفريق الركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات أمن الحج، وقيادات الأمن العام ومسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطط المشتركة لموسم حج ١٤٣٨هـ في ضوء نجاح وتميز حج موسم العام الماضي، ومتطلبات التطوير ورفع درجة الجاهزية، وتعزيز التنسيق المباشر في منظومة الحج والعمرة، لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما ناقش اللقاء السنوي استراتيجيات التكامل في أداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، وتنفيذ تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء السنوي بين قيادات وزارة الحج والعمرة والأمن العام مناقشة وتدارس كافة الاستعدادات والخطط المشتركة، وإتخاذ التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن ان شاء الله تمكين ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.