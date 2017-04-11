شلالات “كريمل” في النمسا أحد أكبر مساقط المياه في أوروبا والعالم

متابعات-فجر:

شلالات كريمل “Krimml” في مدينة سالزبورغ النمساوية، التي تعتبر من أكبر مساقط المياه في أوروبا والعالم؛ حيث تعد كريمل بمستوياتها الثلاثة وارتفاعها الشاهق الذي يصل إلى 380 متراً الخامسة على مستوى العالم، وهذا هي واحدة من أكثر المناطق زيارة في النمسا يأتي لها سنوياً 400 ألف زائر من مختلف الجنسيات لمشاهدة أعاجيب المياه في كريمل.

تنبع شلالات كريمل من نهاية وادي نهر كريملير آخة، ويجري النهر بانسياب أولاً لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً في سهل المودين في وادي كريملير آخة، وبعد ذلك تهوي المياه بقوة في منطقة غليتشرباخ في نهاية الأودية إلى عمق يصل إلى 1470 متراً، من خلال مدرجات ومستويات عظيمة إلى الأسفل على شكل شلالات مياه كريمل في حوض كريملير.

وقريباً من شلالات كريمل تشكل الكثافة العالية من الذرات والأيونات ذات الشحنة السالبة الموجودة في الهواء منشط للمناعة الذاتية للجسم، وتؤثر إيجابيا على الجهاز التنفسي، خاصة ممن يعانون أمراض الحساسية والربو. كذلك تؤمن المنطقة بيئة مناسبة لكثير من الحيوانات والنباتات، ويوجد فيها أكثر من 60 نوعا من الطيور، منها 9 مهددة بالانقراض.