صعود أسعار النفط إلى 56.43 دولار للبرميل

واس-فجر:

صعدت أسعار النفط اليوم لتتجه العقود الآجلة للخام صوب أطول فترة مكاسب متصلة منذ أغسطس 2016 .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.36 % إلى 56.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مطلع مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو ما يعادل 0.34 % إلى 53.58 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع مارس.

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