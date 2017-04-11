الكادر الطبي للحملة السعودية يواصل زياراته الميدانية للأشقاء السوريين داخل مخيم الزعتري

متابعات _فجر

يواصل الكادر الطبي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تنفيذ مجموعة الأنشطة الطبية الميدانية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين والمشتملة على الزيارات لمنازل ذوي الاحتياجات الخاصة هناك وتقديم العلاج المناسب للمرضى منهم وتقديم الأرشاد والنصح الطبي لكيفية التعامل مع المرض وسبل الوقاية والعلاج منه.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الحملة الوطنية السعودية ومن خلال نتائج الدراسات التي بينتها زيارات الكشف الميداني الأولي خصصت يوم واحد من كل أسبوع بالعمل على الكشف على هذه الحالات وتقديم العلاج المناسب لها بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحاجة الماسة للعلاج من قبل الأشقاء السوريين تستدعي من جميع المنظمات العاملة في هذا المجال أن تقدم كل مابوسعها لمساعدتهم والتخفيف عليهم من معاناتهم التي يمرون بها وبالأخص مثل هذه الحالات الإنسانية المتعثره.