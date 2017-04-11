الأرصاد : استمرار نشاط الرياح السطحية على منطقتي مكة والمدينة المنورة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق القصيم ، الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد الى منطقتي عسير والباحة. ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك وعلى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة المدينة المنورة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون على الخليج العربي , شرقية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .