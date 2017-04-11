علاج سحري يخلص بشرتك من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة

متابعات _فجر

تتمنّى كل فتاة أن تحصل على علاج سحري يخلّص بشرتهم بسرعة من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة والهالات السوداء والشوائب.

فإذا أردت أن تحصلي على بشرة لامعة ونقية كالكريستال وخلال ساعتين فقط، وسواء كانت هذه البشرة جافة أو دهنية، قومي بهذه الخطوات:

للبشرة الجافة

-إمزجي ملعقتي طعام من بودرة قشر الرمان المجفّف مع ملعقة طعام من العسل، ملعقتين إلى 3 نقاط من عصير الليمون، ملعقة طعام من الجبنة البيضاء أو اللبن الزبادي الطبيعي، معلقة طعام من عصير الطماطم وملعقتي طعام من الحليب.

-عندما تحصلين على عجينة منسجمة، طبّقيها على وجهك وعنقك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

-إنزعي القناع بواسطة الماء ثمّ طبقّي على وجهك كريم مرطباً. وبعد مرور ساعتين ستلاحظين أنّ بشرتك أصبحت نقية وصافية جداً.

للبشرة الدهنية

-أضيفي ملعقتي طعام من بودرة قشر الرمان المجفّف إلى معلقة طعام من العسل، نقطتين إلى 3 نقاط من عصير الليمون وبضع نقاط من ماء الورد.

-إمزجي المكونات جيداً لكي تحصلي على عجينة منسجمة.

-طبقي القناع على وجهك وعنقك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

-إغسلي وجهك بالماء البارد ثمّ جففيه بلطف.

يساعدك هذا القناع على أن تتخلصي من الخطوط الرفيعة والتجاعيد والهالات السوداء والتصبّغات والبقع الداكنة.