مصرع وإصابة خمسة أشخاص بانفجار داخل مصنع للذخيرة في أمريكا

متابعات _فجر

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بانفجار داخل مصنع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في ولاية ميسوري.

وذكرت المتحدثة باسم قيادة الذخائر المشتركة جوستين باراتي أن المصابين الأربعة من العمال وتم إسعافهم على الفور في مكان الحادث، مؤكدة أن حالتهم لا تتطلب المزيد من العلاج.

وأشارت إلى أنه جرى تأمين مكان الحادث فور وقوع الانفجار، وأن التحقيق جاري حاليًا لمعرفة أسبابه.

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