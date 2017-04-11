مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تنظم مؤتمرا عن أمراض الكلى

متابعات _فجر

تنظم إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى ، يوم غد الخميس ، مؤتمراً طبياً عن آخر مستجدات التهاب كبيبات الكلى ، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين، وذلك بالمركز الإجتماعي بمستشفى الهدا.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي، أن المؤتمر يأتي نتاجاً لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة و مستشفياتها ومرافقها كافة من دعم من ولاة الأمر حفظهم الله للإرتقاء بالممارسات المهنية في جميع التخصصات وانطلاقاً من رؤية واضحة بالسعي للاهتمام بالمريض وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المرضى .

وبين اللواء الغامدي، أن المؤتمر يستضيف عداًد من المتخصصين المحليين و الدوليين في مجال أمراض وزراعة الكلى ، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بأمراض الكلى المزمنة الناتجة عن إلتهاب كبيبات الكلى وعرض آخر المستجدات في هذا المجال والتركيز على آخر البحوث والتوصيات العالمية في مجال إلتهاب كبيبات الكلى والذي يعد من أهم الأسباب المؤدية إلى الفشل الكلوي .

من جانبها أوضحت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا الدكتورة نجلاء خضر المالكي، أن المؤتمر يأتي في نطاق زيادة الوعي بأسباب الفشل الكلوي والتركيز على كيفية التشخيص المبكر والعلاج المناسب ، مبينة أن المؤتمر يستمر يومين ، ويتم خلاله عرض أهم و آخر البحوث والتوصيات العالمية في مجال إلتهاب كبيبات الكلى .

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