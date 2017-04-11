فوائد حبوب الخميرة للجسم والبشرة

متابعات-فجر :

حبوب الخميرة هي عبارة عن أقراص طبية مأخوذة من خلاصة الخميرة الطبيعية تؤخذ عن طريق الفم، لها فوائد عديدة على صحة الإنسان فهي تعطي نتائج مذهلة للبشرة والشعر وسلامة الأظافر ولها أثر واضح على تسمين وتنحيف الجسم والوجه إضافة إلى أنها تستخدم كنوع من المكملات الغذائية، لذا ينصح بها كثيراً من قبل أخصائيي التغذية فهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة من الفيتامينات والمعادن تعوض المفقود بالجسم إذ يوجد داخل كل حبة نسبة من فيتامينات (ب) المركب (فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ب15، وفيتامين هـ) إضافة لفيتامينات أخرى، كذلك تحتوي على معادن الكروم، والزنك، والحديد، والفسفور، والسيلينيوم، وحمض الفوليك، وحمض البيوتين، والبانتوثينيك، والريبوفلافين، ونسبة من البروتين أيضاً. فوائد حبوب الخميرة تفيد في تسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل طبيعي. تمنح حبوب الخميرة الوجه بياضاً ناصعاً وإشراقة مميزة خالية من العيوب كالبثور والحبوب إذ إنّ لها تأثير في إزالة مشاكل البشرة وتجعلها صافية ناعمة. تؤخّر ظهور علامات التقدم بالسن وتزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة من بشرة الوجه والجسم. مفيدة إذا أخذت كمكمل غذائي حيث أن احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات يساعد في علاج فقر الدم ” الأنيميا ” فهي تساعد على تكوين الكريات الحمراء وتحسين صحة الأطفال. تفيد في تحسين صحة الشعر وزيادة كثافته ونعومته وحمايته من التقصف والجفاف والتساقط المستمر كما تعيد بناء فروة الرأس لتكون صحية وذات إفرازات دهنية متوازنة. تحمي حبوب الخميرة من تكسر الأظافر المتكرر عند الإناث خاصةً فهي تمنحها صلابة وقوة ولمعان. تعمل حبوب الخميرة على تنظيم مستوى السكر في الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الكروم. تزيد الحبوب من نسبة امتصاص الحديد في الدم كما تؤثر في التفاعلات الكيميائية بالجسم وتخلصه من الماء والملح الزائد. يمكن استخدام حبوب الخميرة في تسمين الجسم إذا تم تناولها بعد الوجبة الرئيسية، كما يمكن استخدامها لتنحيف الجسم إذا تم تناولها قبل الوجبة بساعة أو ساعتين على الأقل. يزيد من مقاومة الخلايا للسموم الداخلية والخارجية لأنها تنشط عمل الغدة النخامية. تساعد الحبوب على تسريع عملية النمو وتحسين عملية الهضم وتحسين الشهية وتقوية الأعصاب الحسية. تفيد حبوب الخميرة على تحسين عمليات التمثيل للبروتينات في الجسم. تحسين الدورة الدموية في الجسم، وزيادة النشاط والحيوية في الجسم. تساعد على تأكسد الحوامض في المواد الفحمية في الجسم. تقوم بتأخير ظهور الشيب في الشعر لاحتوائه على فيتامين ب 9. تفيد في علاج اضطرابات الأمعاء فهي تمنع الإمساك لاحتوائها على نسبة من الألياف كذلك فإنّها تمنع الإسهال إذ أن الخميرة تحفز إنتاج البكتيريا النافعة في الأمعاء.