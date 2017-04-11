“مدني تبوك” يحذر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

واس-فجر :

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن وجود تنبيهات جوية متقدمة تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية

الأفقية إلى أقل من 1 كم تشمل كلاً من حقل- الوجة – ضبا – أملج ، ابتداءا من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الأربعاء وحتى الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز فرحان الشمري, أن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر

في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والبحرية والطرق السريعة , بتأجيل رحلاتهم وسفرهم وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.