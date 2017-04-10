وفاة عامل وإصابة آخر بسبب “وميض لحظي” بمحافظة الجموم

متابعات-فجر :

تسبب وميض لحظي في صهريج وقود، بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، في وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بليغة اليوم الثلاثاء.

أوضح العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن مدني الجموم باشر بلاغاً يفيد بوقوع حادث وميض لحظي في إحدى الورش بالمحافظة، وعند الوصول اتضح وجود صهريج وقود يتم صيانتها من قبل أحد العمالة.

وأضاف سرحان؛ أنه أثناء عملية اللحام ووجود كميات من الغازات داخل الصهريج نتيجة الوقود؛ أدى إلى وميض لحظي راح ضحيته رجل وإصابة آخر بجروح وتضرر أجزاء من الورشة، وتم نقل المصاب عن طريق الهلال الأحمر، وحالة الوفاة عن طريق الجهات المعنية.