السومة ينقذ الملكي ويبقيه في الصدارة الاسيوية

مازن الشهري – فجر – الرياض

في اللقاء الخليجي الممتع بين العين الاماراتي والأهلي السعودي كان التعادل عادل بهدفين لمثله ضمن الجولة 4 من دوري أبطال آسيا ، افتتح اللقاء المدافع الاماراتي اسماعيل احمد في الدقيقة 6، المهاجم عمر السومة سجل هدف التعادل في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، واستطاع عمر عبدالرحمن احراز الهدف الثاني للعين الاماراتي من ضربة جزاء في الدقيقة 85 ، مجدداً يعود عمر السومة للتسجيل بعد قذيفة رائعه من خارج ال18 في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة يبقى الأهلي متصدراً برصيد 8 نقاط بينما وصل العين للنقطة 6 في المركز الثالث .