“ترامب” يوافق على انضمام ” مونتينيغرو” إلى حلف الناتو

متابعات-فجر :

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انضمام مونتينيغرو لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وقبل يوم من استقبال الأمين العام للحلف ينس ستولنبرج، في البيت الأبيض. وانتقد ترامب بقوة الناتو خلال حملته الانتخابية في 2016، ولكنه عدل من نبرته في الأسابيع الاخيرة وأكد على التزامه بـ”شراكة ليست قائمة فقط على المصالح المشتركة. ولكن أيضاً على القيم المشتركة”، بحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء. وقال إن “الرئيس ترامب يرغب في مشاركة قمة قادة الناتو في 25 مايوالمقبل في بروكسل وأن يحظى بالفرصة للتأكيد على هذه القيم الدائمة والجوهرية بين دول الحلف”.ومونتينيغرو البالغ عدد سكانها حوالى 600 ألف نسمة، نالت استقلالها في 2006 بعد تفكك يوغوسلافيا سابقاً.