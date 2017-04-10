مصرع وافد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة “الجبيل”

لقي وافد في مدينة الجبيل مصرعه، متأثراً بإصابة شديدة لحقت به إثر سقوطه من نافذة في الدور السابع لبناية وسط مدينة الجبيل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي : تلقت شرطة محافظة الجبيل بلاغاً في الثالثة من مساء الأحد الماضي من مركز العمليات الأمنية بالواقعة التي حدثت بمحافظة الجبيل “البلد”.
وأضاف: نقل الشخص للمستشفى وتوفي متأثراً بإصابته الشديدة، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي وتبين وجود مؤشرات تفيد بأن الوافد أقدم على الانتحار.
وأشار؛ أنه تم عرض جثمان المتوفى على الطب الشرعي لاستكمال الفحوص الطبية وإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.