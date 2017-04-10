الهيئة العامة للرياضة تشكل مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد

مازن الشهري – فجر – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها ستقوم بتكليف مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد لمدة سنة واحدة، لكنها اشترطت في تكليف المجلس الجديد تقديم شيك مصدق باسم نادي الاتحاد بمبلغ لايقل عن 30 مليون ريال دون شروط أو إلتزامات على النادي مع توفر الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس .

ومنحت الهيئة أجلا حتى يوم الخميس القادم، لتقديم شيك مصرفي باسم نادي الاتحاد ، مشيرة إلى أنها ستراعى في حال تعدد المتقدمين العرض الأفضل للنادي ، وستتولى بعد ذلك متابعة إصدار تقرير مالي ربع سنوي عن الإلتزامات والإيرادات المالية، فيما سيتم فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في كافة مدن المملكة خلال فترة التكليف، على أن تجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية فترة التكليف عبر نظام الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أنه في حال عدم تحقق ماسبق فأنها ستكلف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين يتم خلالها فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في كافة مدن المملكة على أن تجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية هذه المدة عبر النظام الالكتروني ، وطالبت الهيئة بضرورة تعاون كافة المعنيين بشؤون نادي الاتحاد من أجل تحقيق مصلحة النادي وتطلعات محبية.

وكانت الهيئة قد اصدرت بياناً اليوم إلحاقاً لما أعلنته الأربعاء الماضي بشأن رئاسة نادي الاتحاد بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ، مؤكدة فيه حرصها على مصلحة النادي من خلال إيجاد حلول مناسبة لأزمته المالية الحالية ودراسة كافة الخيارات والمقترحات المتاحة وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية .