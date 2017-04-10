ولي ولي العهد يجتمع مع رئيس جمهورية الفلبين

واس – فجر

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في روضة خريم، اليوم، مع فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي، رئيس جمهورية الفلبين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص (الوزير المرافق)، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية الفلبين.