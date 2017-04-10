الخطوط السعودية توسّع خدماتها للجنود المرابطين على الحدود وأسرهم

واس – فجر

وسّعت الخطوط السعودية خدماتها المقدمة للجنود المرابطين على الحدود لتشمل مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث تم مساء أمس تخصيص منصة الخدمة، إلى جانب تفعيل الخدمة بمطار الطائف الدولي، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنهاء إجراءات السفر، إضافة إلى باقة الخدمات التي توفرها “السعودية” دعماً لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود وأسرهم.

وتضاف هذه الخدمة إلى حزمة المبادرات والخدمات التي قدمها الناقل الوطني دعماً لجنود القوات المسلحة البواسل المرابطين على الحدود ومنها توسيع برنامج التخفيض الممنوح للعسكريين وأسرهم على أسعار التذاكر بنسبة (50%) ليشمل الإجازات الإدارية القصيرة المتكررة بعد أن كان يقتصر على الإجازات السنوية.

كما تشمل الخدمات زيادة الرحلات والسعة المقعدية بين جازان وعدد من المحطات الداخلية بنسب تتراوح بين (25%) و (100%) ، واستحداث رحلات مباشرة ومنتظمة بين جازان وكل من تبوك والقيصومة بحفر الباطن ، وافتتاح مكتب في مقر الشؤون المدنية بقوة جازان ، إضافة إلى مكتب مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك يوفران كافة الخدمات من حجوزات وإصدار التذاكر وإنهاء إجراءات السفر لجنودنا البواسل ، وتخصيص منصات لخدمتهم في العديد من مطارات المملكة، وتسيير حافلات لنقلهم من نجران إلى أبها .

أوضح ذلك مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، مشيراً إلى حرص “السعودية” على تعميم منصات الخدمة المخصصة للضيوف من جنودنا البواسل ، حيث وفرت الإمكانات التقنية إلى جانب موظفين مؤهلين يعملون على مدار الساعة لتقديم كافة خدمات إنهاء إجراءات السفر من إصدار بطاقات صعود الطائرة وقبول الأمتعة وأولوية تسجيل الدخول، والصعود إلى الطائرة، وغيرها من الخدمات الأخرى.