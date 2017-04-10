تصحيح مسار التشريعات واللوائح بالاتحاد السعودي

متابعات – فجر

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت ونائبه ياسر بن حسن المسحل اجتماعات مشتركة مع عددٍ من شركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وفي اللقاء قدم ممثلو الشركات والمكاتب القانونية عروضًا وشروحات للخطط التطويرية للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تأتي ضمن برنامج “عصر ذهبي جديد”، بهدف تحويل الاتحاد إلى منظومة حديثة ومتطورة، وفقًا لأحدث التشريعات واللوائح التي ينظمها قانون اللعبة.

وأكد سعادة رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات البرنامج الانتخابي لحملته التي تهدف إلى تصحيح مسار التشريعات واللوائح، التي تركت أثرًا واضحًا على لعبة كرة القدم خلال الفترات الماضية.

وأضاف في تصريحه: “سيتم الإعلان عن الشركة التي ستتولى مهام تطوير وتنقيح اللوائح بعد أقل من 48 ساعة، على أن تتولى الشركة مهامها عقِب الإعلان مباشرة وفق مصفوفة مزمنة، تضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات وبما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية”.

وسيقام حفل توقيع العقد مع الشركة القانونية التي ستقدم خططها التطويرية للوائح الاتحاد السعودي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض مساء يوم غد الأربعاء 12 أبريل عند الساعة الثالثة والربع.