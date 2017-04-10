السلطات السودانية تفرض التأشيرة على المصريين

وكالات – فجر

أعلن ابراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني اليوم الاثنين أن سلطات بلاده فرضت التأشيرة على الرجال المصريين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و50 عاما وذلك بهدف منع تسلل “ارهابيين”.

واكد الغندور أن قرار فرض التأشيرة “اتخذ بالتشاور بين البلدين”. ولا يشمل القرار الذي اتخذ الجمعة المواطنات المصريات.

ولم يعد المصريون منذ 2004 بحاجة إلى تأشيرة لدخول السودان لكن مواطني السوداني لا يمكنهم زيارة مصر دون تأشيرة.

وقالت الصحف السودانية أن سلطات الخرطوم اتخذت على ما يبدو هذا القرار بعد توقيف العديد من المواطنين العرب إثر انفجار في شقة بالعاصمة السودانية في فبراير، وأصيب رجل بجروح في الشقة حين كان يصنع متفجرات.