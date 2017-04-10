دور “تويتر” في التثقيف الصحي

بقلم / علي الرباعي

التثقيف الصحي هو عملية تهدف إلى حثُّ الناس على تبنّي نمط حياة وممارسات صحية سليمة ، من أجل رفع المستوى الصحي للمجتمع ، والحدّ من انتشار الأمراض ، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بنشر المفاهيم الصحية السليمة بين الأفراد ، وتعريف الناس بأخطار الأمراض ، وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها ، ويُستعان على ذلك بوسائل مختلفة ، والتي أحدها برامج التواصل الاجتماعي ومنها : “تويتر”.

والذي بات يُستخدم مؤخرًا للوصول إلى جمهور كبير برسائل صحية موثوقة وبأسلوب بسيط يسهل فهمه مما يرفع الوعي الصحي لشرائح مختلفة من المجتمع ولمسافات بعيدة وبوقت قياسي مختلف.

“مرحلة الوعي” هي أحد أهم مراحل تغيير سلوك الفرد والتي يبنى على أساسها التثقيف الصحي الفعال.

هذه المرحلة ببساطة، هي الاستجابة المبدئية للرسالة والتي تتأثر بالأساليب التعليمية المتبعة، ومقدرة الشخص على الاستيعاب، والتي فيها يتعرف الشخص على الأفكار والسلوك الجديد بصورة عامة ويعرف قليلًا عن فائدته ومدى إمكانية تحقيقه والعقبات التي تعترض سبيله.

في هذه المرحلة أصبح “تويتر” أحد العناصر الخادمة بشكل فعال عند الحاجة للتأثير، ولطرح أهم القضايا الصحية المهمة ، وبيئة يمكن من خلالها إدارة العديد من الحوارات الصحية، ومناقشة المواضيع ،وتصحيح بعض المفاهيم الصحية الخاطئة الشائعة في المجتمع عن طريق فتح باب الأسئلة والإجابة عليها.

كما أنه مناخ ملائم لطرح أهم المواضيع الصحية كالأوبئة الجديدة والخطيرة، وزيادة وعي المجتمع حول طرق انتقالها، والوقاية منها، ووسائل العلاج –إن توفرت- ، وأهم المعلومات التي يجب على الفرد معرفتها، والإجابة عن جميع التساؤلات حولها. وبيئة مناسبة لطرح الأفكار الصحية الجديدة ، وغيرها الكثير…

بشكلٍ عام، فإن استخدام واحد أو أكثر من برامج التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وهادف للتثقيف الصحي لهو قادر على تحقيق العديد من الأهداف الأساسية، وتغيير بعض سلوكيات المجتمع ومعلوماتهم واعتقاداتهم التي تؤثر بالتالي على المستوى الصحي للمجتمع بشكل عام.

رحال السعودية

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