أمانة جدة تنهي أعمال تقاطع حليمة السعدية

متابعات – فجر

أنهت أمانة محافظة جدة أعمال الإزالة لمشروع توسعة تقاطع شارع حليمة السعدية مع طريق المدينة المنورة، حيث أزالت 5 عقارات، كانت تعترض المشروع، كما تم إعادة تخطيط الحركة في الشوارع المؤدية للموقع وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

وأشار مدير العلاقات العامة بأمانة جدة محمد البقمي إلى أن تقاطع حليمة السعدية الذي يربط بين طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز سوف يسهم في تخفيف الحركة المرورية على طريق السلام، مؤكداً أن مشاريع الأمانة في الطرق تهدف إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية، والتقليل من الاختناقات المرورية نتيجة كثافة الحركة المرورية .