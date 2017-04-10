تدشين مشروع جسر طريق الخليج الدولي قريباً

متابعات – فجر

أعلن أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن أن الاعمال تتم حالياً في الخطوات النهائية لتدشين مشروع جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع ” الدائري الداخلي” عند ميدان الخليج ، والذي تم تنفيذه بتكلفة تُقدر بحوالي 103 ملايين ريال . وأشار م.عادل إلى أن الأمانة تهدف من تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية إلى الإسهام في انسيابية الحركة المرورية وفك اختناقات السير تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً ،وذلك انطلاقاً من دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – ومتابعة سمو امير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الاحساء ووزير الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن هذا المشروع يُمثل أحد هذه المشاريع المهمة عند مدخل الأحساء جنوباً باتجاه دول الخليج الشقيقة ، ويبلغ طول مشروع الجسر حوالي 2 كيلومتر وعرض 26 متر باتجاهين وثلاثة مسارات لكلا طريقي الجسر الرئيسين، بالإضافة إلى طريقي خدمة أسفل الجسر بثلاثة مسارات ، مبيناً أنه سيتم تدعيم موقع المشروع بإضاءة الـ «led»، إضافةً إلى الإنارة التجميلية للجسر وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير.

ولفت الملحم إلى أن الأمانة قامت بالتنسيق مع إدارة المرور واستعداداً لإطلاق الحركة المرورية في المشروع بإلغاء ” الميدان المؤقت ” بداخل حي المزروع بالقرب من أسواق المزرعة وعودة المسارات الطبيعية إلى سير المركبات فيها ، وذلك لضرورة ربط الطريق الدائري من الجهة الجنوبية مع المشروع وبالتالي ستكون الحركة المرورية وفقاً لـ : ( للقادمين من طريق دول الخليج ستكون الحركة بالاتجاه المستقيم إلى الإشارة المرورية بحي المزروع ، للقادمين من الغرب “جامعة الملك فيصل ، طريق الخليج ، حي المزروع ” سيكون مسارهم باتجاهين إلى طريق الخليج وكذلك باتجاه حي المحدود والبلدات ، للقادمين من طريق الملك عبد الله الدائري سيكون اتجاههم اجبارياً لليمين نحو إشارة طريق الخليج ) ، وأضاف الملحم : تمت الإعمال على فتح مناطق دوران للقادمين من الشرق والغرب لتسهيل الحركة وتخفيف الضغط على الإشارات المرورية ، داعياً الجميع إلى الالتزام باللوحات الإرشادية وإتباع إرشادات السلامة المرورية.