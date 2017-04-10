القطيف: خلاف شخصي يؤدي لحالة طعن وتوقيف جميع المتشاجرين

متابعات – فجر

أدى خلاف شخصي إلى طعن شاب أثناء تأديته لمهام عمله في إحدى الشركات الخدمية، ما أدى لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحقيقات أن جميع المتورطين في المشاجرة بما فيهم الشخص المجني عليه كانوا على خلاف ومعرفة ببعضهم، وتم توقيفهم جميعا على ذمة القضية.

وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية أمس: “إن شرطة شمال القطيف باشرت بلاغا عن تعرض مواطن عشريني يعمل موظفا بإحدى الشركات الخدمية للطعن من قبل مواطن آخر على معرفة سابقة به”. وأضاف لـ”الرياض” “عند إحضار المدعى عليه أفاد عن تعرضه للاعتداء عليه كذلك من قبل المدعي وأخيه وشخص آخر، ما أسفر عنه إصابته بإصابات متفرقة”. وتابع “تم إحالة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على كافة الإطراف تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام”.

إلى ذلك دعا ناشطون في مجال مكافحة العنف إلى أهمية ضبط الشباب لأنفسهم في حال الخلافات، إذ يمكن لأي خلاف أي يحل ضمن أطر القانون من دون الحاجة إلى استخدام العنف بين بعضهم البعض، ما قد يتحول إلى نتائج عكسية لأي طرف في المشكلة الخلافية، مؤكدين أن قضايا صغيرة تحولت على قضايا كبيرة بسبب تحول القضية من خلاف شخصي محدود إلى حالة قضية قتل سببها طعن أو إطلاق رصاصة أو ما شابه.