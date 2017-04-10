خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الفلبين ويقيم مأدبة غداء تكريما له

واس-فجر:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في روضة خريم اليوم، فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية الفلبين، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الفلبيني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة رئيس جمهورية الفلبين إلى صالة الاستقبال الرئيسية، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامته والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.

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