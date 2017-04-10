انخفاض أسعار النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

واس-فجر:

انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.36 % عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 % إلى 52.93 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.

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