القبض على 9 متهمين ارتكبوا 15 حادثة سرقة مواشي بالرياض

متابعات _فجر

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقة ، فقد رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بلاغات عدد من المواطنين عن تعرض احواش الاغنام التي يمتلكونها شرق و جنوب العاصمة الرياض للسرقة وفقدهم اعداد كبيرة من الماشية .

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عمدت لوضع خطط أمنية مناسبة وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين لكشف هوية الجناة بغية ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم ،

و أسفرت الجهود بفضل الله عن تحديد الاشتباه في ( 9 ) متهمين خمسة أثيوبيين وأربعة سودانيين أشارت الدلائل الى وقوفهم خلف تلك الجرائم حيث تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة ، وبسماع اقوالهم مبدئياً اقروا بارتكاب ( 15 ) حادثة سرقة مواشي شرق وجنوب العاصمة الرياض موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم ، وبتمكينهم من الانتقال استطاعوا الدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها .

تم التحفظ على المتهمين لاستكمال اجراءات التحقيق ، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .