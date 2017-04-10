جامعة الملك سعود تحتفي بالممرضين الخليجيين

متابعات _فجر

احتفت كلية التمريض بجامعة الملك سعود، بالممرضين وذلك بالتزامن مع احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم التمريض الخليجي، الذي يهدف إلى تعزيز دور مهنة التمريض وأهميته بالنسبة للمجتمع.

ونظمت الكلية معرضًا بهذه المناسبة افتتحه معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في بهو البانوراما بمستشفى الملك خالد الجامعي، بحضور معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع، وعدد من المسؤولين في الجامعة، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن معمر، وعمداء الكليات الصحية، ووكلاء وزارة الصحة.

وشارك في المعرض العديد من الجهات منها : المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومدينة الملك فهد الطبية، وإدارة صحة الرياض، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، ومدينة الملك سعود الطبية، ومجمع الأمل، ومدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية.