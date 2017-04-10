الإطاحة بزوج خطط لابتزاز زوجته بمبلغ مليون ريال في جدة

متابعات _فجر

اوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً من مواطنه سعوديه في العقد الرابع من عمرها عن دخول شخصين لمنزلهم في محافظة جده وبحوزتهما سلاح نوع مسدس وسكين وادعائهما ان لديهما حزام ناسف وقاما بأحتجاز زوجها من [[جنسيه عربيه]] والتهديد بقتله اودفع مبلغ {{مليون ريال}} لاخلاء سبيله .

تمكنت فرق دوريات الامن بمحافظة جدة من دخول المنزل والقبض عليهما بعد مقاومة رجال الامن ومحاولة الهرب وضبط بحوزتهما السلاح المسدس والسكين ومبالغ ماليه من عدة عملات .

وتبين ان احدهما من جنسية أسيويه والاخر من جنسيه عربيه ، وقد تأكد من خلال الاجراءات المتخذه ان الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المبلغه ليتمكنوا من ابتزازها ليحصل الزوج على المبلغ ،، اتخذت اجراءات الضبط اللازمه وأوقف الثلاثه تمهيدالإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام