الأرصاد تحذر من أتربة وغبار على مكة حتى الخميس

متابعات – فجر

تلقت الإدارة العامة لدفاع المدني بمحافظة الطائف تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم يشير إلى رياح جنوبية نشطة تبلغ سرعتها 55 كم في الساعة مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل الى اقل من 2 كم بداية الحالة من الساعة (8:00) وتستمر إلى الساعة (20:00) من مساء يوم الخميس القادم، وتشمل منطقة مكة المكرمة والطائف والأجزاء المجاورة.

كم أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الإدارة تهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين مرتادي الطرق السريعة أخذ الحذر والحيطة سائلين المولي عز وجل السلامة للجميع.