صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد العالمي هذا العام

وكالات – فجر

قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق يرى آفاقًا أكثر إيجابية للاقتصاد العالمي هذا العام والعام القادم عن عام 2016 لكنه لديه مخاوف لما بعد الأجل القريب.

ومتحدثة قبل أن يصدر صندوق النقد توقعاته الاقتصادية العالمية في وقت لاحق هذا الشهر قالت لاجارد “توقعاتنا لعامي 2017 و2018 هي بالتأكيد أكثر إيجابية مما شهدناه في 2016 وأعلى قليلاً على الأرجح من توقعاتنا في السابق”.

وأضافت قائلة “لذلك توجد آفاق إيجابية للأجل القصير والتي للأسف تفسدها المخاطر التي لا تزال قائمة والتي تقودنا إلى القلق بشأن خطر الثقة الزائدة بالنفس”، وقالت لاجارد بعد اجتماع مع رؤساء منظمات اقتصادية عالمية رئيسية أخرى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين “حددت أيضًا عاملي قلق رئيسيين لدينا في صندوق النقد الدولي: الأول استمرار ضعف الانتاجية والثاني التفاوتات المفرطة التي تنمو بالترافق مع ذلك الضعف في الانتاجية”.

وفيما يتعلق بنفوذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت ميركل إنها ليس لديها سبب للاعتقاد بأن مهمة صندوق النقد الدولي معرضة للخطر بأي حال.