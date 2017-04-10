وفاة أربعة طلاب وطالبة في حادث بالمدينة

متابعات – فجر

قضى 4 طلاب وطالبة وأصيب ثلاثة آخرون “جميعهم أشقاء” في حادث ارتطام مروع بناقلة وذلك بمركز الضميرية 115 كلم عن المدينة المنورة، عقب انصرافهم من مدارسهم، وبحسب المصادر فإن مركبة الضحايا كانت تقل 8 طلاب.

هذا وسوف تتم الصلاة على المتوفين بعد صلاة فجر -الثلاثاء -بالمسجد النبوي الشريف ثم يوارون ثرى بقيع الغرقد.

من جهته عبر مدير عام التعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم عن خالص عزائه ومواساته والأسرة التعليمية لوالدي المتوفين وذويهم ، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهم الصبر والسلوان.