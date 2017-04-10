روسيا تفرض ضريبة على “فيسبوك” بنسبة 18%

وكالات – فجر

انضمت “فيسبوك” لقائمة شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى مصلحة الضرائب الاتحادية الروسية، كشركة أجنبية تبيع محتوى إلكترونيا في روسيا، بحسب ما أوردته صحيفة “فيدوموستي” الروسية.

وابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ستبدأ الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، دفع ضريبة القيمة المضافة البالغة 18% والمعروفة في روسيا بـ”ضريبة جوجل”.

وسجلت أكثر من مائة شركة أجنبية بالفعل في روسيا، من بينها “جوجل” و”آبل” و”مايكروسوفت” و”لينكد إن” و”نيتفليكس” و”بلومبيرج” و”فاينانشيال تايمز”.

ونقلت الصحيفة الروسية المختصة بالشأن الاقتصادي عن مسؤول قوله، إن ما يقرب من نصف الشركات المسجلة تبيع برامج وألعابا إلكترونية، بينما تعمل 30% من الشركات المسجلة في توزيع المحتوى المسموع والأفلام والكتب.

وأقرت الضريبة من قبل البرلمان الروسي خلال الصيف الماضي، لكنها دخلت إلى حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني، ويتم فرضها على مقدمي خدمات ألعاب الفيديو والموسيقى والكتب الإلكترونية والسلع والخدمات المتعلقة بشبكة الإنترنت.