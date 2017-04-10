الهلال تخطى الوحدة وتصدر مجموعته

فيصل الخليل – فجر – الرياض

تخطى الهلال ضيفة الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، هذا الفوز وضع الهلال على صدارة مجموعته بـ 11 نقطة.

أول اللقطات الخطيرة بالمباراة كانت فرصة هدف مُحقق أضاعه بغرابة الأوروجوياني نيكولاس ميلسي بالدقيقة 8 بعدما فشل في استغلال عرضية الزوري الذهبية وأطاح بالكرة فوق مرمى الوحدة الخالي تمامًا، بالدقيقة 18 اضطر دياز لإجراء تغييره الأول مبكرًا، فسحب ياسر القحطاني المصاب وأقحم عمر خريبين.

بالدقيقة 19 أرسل محمد العكبري تسديدة قوية من خارج مناطق الهلال لكن عبدالله المعيوف تصدى كما يجب، بالدقيقة 24 احتسب الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك ركلة جزاء للهلال بعد كرة مشتركة بين ليو بوناتيني والحارس الإماراتي راشد علي، لينبري إدواردو للخطأ ويترجمه لهدف تقدم للزعيم.

بالدقيقة 30 فشل عمر خريبين في استغلال تمريرة ممتازة من سالم الدوسري وضعته على حدود مناطق الوحدة وفضّل التسديد بشكل سيء عوضًا حتى على إعادة الكرة لسالم، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حاول خريبين مباغتة الحارس راشد علي بتسديدة بعيدة المدى تصدى لها الأخير بصعوبة وأخرجها لركنية لم تُستثمر.

بالدقيقة 43 احتسب الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك جزائية جديدة لكن للوحدة هذه المرة بعد قيام المحوري عبدالملك الخيبري بإمساك الكرة بيده داخل مناطق الهلال بشكل غريب وساذج جدًا، لينبري الأرجنتيني سيباستيان تيجالي للجزائية ويتصدى لها الحارس الدولي عبدالله المعيوف بإقتدار وبراعة كبيرة، ويُحافظ على تقدم الزعيم بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

عمر خريبين أرسل ركلة حرة مباشرة بتسديدة مقوّسة في الدقيقة 49 لكن كرته علت عارضة الوحدة بسنتيمترات قليلة، بعدها بأربع دقائق أرسل إدواردو تسديدة مباغتة من المناطق الوحداوية لكن الحارس راشد علي كان في الموعد.

بالدقيقة 56 أقحم أجيري نجمه المخضرم اسماعيل مطر بدلًا من محمد العبكري، بالدقيقة التالية كاد تيجالي أن ينتزع التعادل للوحدة بضربة رأس مباغتة بعد عرضية من المجري دودجاك لكن عبدالله المعيوف كان رجل المشهد الهلالي وأبعد الكرة لركنية.

رد الهلال على كرة نجم الاتفاق والشباب السابق كان في نفس الدقيقة 57 عن طريق سالم الدوسري بتسديدة من خارج المناطق الوحداوية تصدى لها راشد علي، لترتد لسالم وعمر خريبين المتربصان لكن انعدام التفاهم بينهما جعلهما يدخلان على بعضهما البعض وتضيع فرصة زرقاء هامة.

قبل النهاية بثلث الساعة استلم عمر خريبين تمريرة من ليو بوناتيني من على حدود المناطق الإماراتية وسدد كرة قوية بيُمناه لم يمنعها من الذهاب للشباك سوى القائم الأيسر لمرمى راشد علي، بالدقيقة 72 سحب دياز مهاجمه ليو وزجّ بلاعب وسط إضافي وهو سلمان الفرج.

بالدقيقة 74 أقحم أجيري خليل ابراهيم بدلًا من أحمد العكبري، بعدها بخمس دقائق أنهى دياز تبديلات الهلال بتغيير دفاعي صِرف ودفع بأحمد شراحيلي بدلًا من فيصل درويش.

المكسيكي أجيري أنهى تغييرات الوحدة بالدقيقة 86 ومنح الفرصة لطارق أحمد على حساب محمد برغش، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سدد اسماعيل مطر كرة خطيرة من على حدود المناطق الهلالية مرّت بالكاد بجوار القائم الأيسر لمرمى المعيوف.

بقية الدقائق المضافة مرّت من دون جديد حتى النهاية بفوز الهلال بهدف نظيف وتصدره المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، فيما خرج نادي الوحدة من البطولة بشكل رسمي بعدما تجمّد رصيده عن نقطة يتيمة.